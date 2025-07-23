Премьер Японии Сигэру Исиба уйдет в отставку

«Премьер-министр <…> сообщил своему окружению о намерении объявить о своей отставке к августу», — заявили журналисты.

Эта новость появилась на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом сделки с Японией. Согласно договору, оба государства будут взимать 15-процентные пошлины на товары друг друга. Кроме того, японская сторона инвестирует в американскую экономику 550 миллиардов долларов.

Ранее аналитик компании «Эйлер» Барри Эрлих заявил, что если Америка введет все запланированные пошлины, то размер таможенных поступлений в федеральный бюджет может вырасти в восемь раз — до 600 миллиардов долларов в год.

Также он отметил, что дополнительные доходы компенсируют примерно половину сокращения налогов, которое предусмотрено новым бюджетным законодательством.