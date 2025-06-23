Премьер Японии решил не ехать на саммит НАТО в Гааге

Kyodo: премьер-министр Японии собирается отказаться от участия в саммите НАТО

Darryl Dyck/Keystone Press Agency
Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил не участвовать в саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщили источники агентства  Kyodo.

Причина решения не указана. Если визит премьер-министра Японии в Нидерланды сорвется, это будет первый раз с 2022 года, когда глава Японии не примет участие в саммите НАТО.

В последние годы премьер-министр Японии регулярно участвует в саммитах лидеров Североатлантического альянса.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен тоже отказался от участия в саммите. В его администрации это объяснили «множеством задач после инаугурации» и «нестабильностью на Ближнем Востоке».

Ранее заседание НАТО по Украине в Гааге отменили. Его убрали из повестки после того, как президент США Дональд Трамп покинул саммит G7. В Гааге состоится лишь приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание НАТО вместо двух.

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