Премьер Японии Кисида отказался отвечать на вопрос о кандидатуре на пост главы ЛДП

Премьер Японии Кисида подтвердил уход с поста главы правительства

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок в качестве председателя Либерально-демократической партии, но отвечать на вопрос о преемнике не стал. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Я надеюсь, что следующим председателем станет человек, который продолжит проводить реформы для решения проблем и восстановит доверие к власти», — отметил Кисида.

В ходе экстренной пресс-конференции он подтвердил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, объяснив, что для демонстрации новой партии важным шагом станет его отход в сторону.

Также Кисида заявил, что планирует оставаться в политике и поддерживать нового главу партии. Выборы нового председателя ЛДП состоятся в сентябре.

Ранее японский премьер-министр во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы решил не упоминать, что бомбу сбросили США.

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