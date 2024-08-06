Премьер Японии умолчал о том, кто именно сбросил атомную бомбу на Хиросиму
Кисида на церемонии в Хиросиме не упомянул, что бомбу на город сбросили США
Японский премьер-министр Фумио Кисида во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что бомбу сбросили США. Речь политика транслировали на местном телеканале NHK.
«В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее», — сказал Кисида.
За все свое выступление премьер ни разу не упомянул, войска какой страны сбросили атомную бомбу на Японию. При этом политик отметил, что цель его государства заключается в том, чтобы достигнуть «мира без ядерного оружия».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила постпреда Японии в ООН Мицуко Сино в неуважении к памяти жертв бомбардировок городов Хиросимы и Нагасаки. Она отметила, что японский дипломат, когда говорила, что не допустит повторения ударов атомными бомбами по своей территории, не упомянула, кто именно совершил эти удары.