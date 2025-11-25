Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на торжественной церемонии поднятия флага в храме Рамы, призвал нацию решительно отказаться от колониального наследия ради будущего процветания. В своей программной речи в Айодхье политик связал национальную самоидентификацию с амбициозными экономическими целями, сообщила газета Mathrubhumi .

После церемонии Моди обратился к собравшимся и подчеркнул, что идеалы, связанные с образом Рамы, должны стать внутренней опорой для будущего Индии.

По его словам, если страна стремится к статусу развитой державы, гражданам необходимо «разбудить Раму внутри себя». Премьер отметил, что день проведения церемонии идеально подходит для такого символического решения.

Моди также призвал избавиться от «ментальности рабства», которую он связал с системой образования, введенной британским администратором Маколеем в 1835 году. Политик заявил, что в течение ближайших десяти лет Индия должна преодолеть это наследие и избавиться от мышления, которое сформировалось в колониальный период.

Премьер-министр подчеркнул, что Индия должна подойти к столетию своей независимости в 2047 году как страна, достигшая цели Виксит Бхарат — развитого государства. По его словам, работы предстоит много, и нужно мыслить на десятилетия вперед.

«Мы должны укрепить фундамент Индии на следующие тысячи лет. Эта страна была до нас и будет после нас», — отметил он.

Ранее стало известно, что дату «сверхбольшого» визита Путина в Индию уже согласовали.