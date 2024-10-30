Премьер Грузии потребовал от Зурабишвили дать показания в прокуратуре

Президент Саломе Зурабишвили должна явиться в прокуратуру и дать показания, иначе это будет считаться доказательством ее лжи. Такое заявление сделал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, которого процитировал Первый канал местного телевидения .

Ранее президент Грузии лично пришла на митинг против итогов парламентских выборов и заявила протестующим, что их голоса украли. Эти слова возмутили правящую партию «Грузинская мечта», получившую больше всего голосов избирателей.

«Пусть Саломе Зурабишвили или кто-либо еще, если у них есть какие-либо доказательства, предоставят их в прокуратуру, в соответствующие органы, а не говорят устно о том, чего не было в природе. Это их ответственность», — ответил Кобахидзе.

При этом он выразил уверенность, что глава государства не пойдет в прокуратуру и не даст никаких показаний.