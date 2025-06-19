Премьер Франции застрял внутри истребителя Rafale

Премьер-министр Франции Франсуа Байру посетил Парижский авиасалон. Во время презентации истребителя Rafale он застрял в его кабине, сообщил журнал Entrevue.

«Возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек», — говорится в публикации.

Байру попал в неловкую ситуацию на глазах у высокопоставленных офицеров и министров. Премьер решил лично опробовать в Rafale F5 кресло пилота, но люк неожиданно заклинило. Инженерам пришлось снимать часть конструкции, чтобы освободить политика.

Ранее президент Польши Анджей Дуда лишился части пальца на правой руке. Несчастный случай произошел во время работы по дому. После этого главе государства провели на пальце небольшую операцию.