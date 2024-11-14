Президент Польши случайно отрезал себе кончик пальца
Onet: Дуда потерял часть пальца во время работы по дому
Президент Польши Анджей Дуда лишился части пальца на правой руке из-за несчастного случая во время работы по дому. Об этом заявил секретарь канцелярии польского лидера Войцех Коларский, сообщил сайт Onet.
По его словам, главе государства провели на пальце небольшую операцию.
«Но сейчас все в порядке», — отметил Коларский.
Пресс-секретарь добавил, что подобное может случиться с каждым человеком.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц упал во время пробежки и получил травму лица. После этого он стал носить повязку на глазу, что спровоцировало публикацию множество мемов с ним. Из-за травмы политику пришлось отменить рабочую поездку в Херинген, которая должна была состояться на следующий день.
Шольц опубликовал свою фотографию с «пиратской повязкой» в своем аккаунте в социальной сети Х и рассказал, что ссадины на кадрах выглядят гораздо хуже, чем в жизни. Ведущая программы Tagesschau телеканала ARD Сюзанна Даубнер из-за большого количества шуток о канцлере только с третьей попытке смогла без смеха зачитать новость о нем в прямом эфире.