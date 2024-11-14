Президент Польши случайно отрезал себе кончик пальца

Onet: Дуда потерял часть пальца во время работы по дому

Президент Польши Анджей Дуда лишился части пальца на правой руке из-за несчастного случая во время работы по дому. Об этом заявил секретарь канцелярии польского лидера Войцех Коларский, сообщил сайт Onet .

По его словам, главе государства провели на пальце небольшую операцию.

«Но сейчас все в порядке», — отметил Коларский.

Пресс-секретарь добавил, что подобное может случиться с каждым человеком.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц упал во время пробежки и получил травму лица. После этого он стал носить повязку на глазу, что спровоцировало публикацию множество мемов с ним. Из-за травмы политику пришлось отменить рабочую поездку в Херинген, которая должна была состояться на следующий день.

Шольц опубликовал свою фотографию с «пиратской повязкой» в своем аккаунте в социальной сети Х и рассказал, что ссадины на кадрах выглядят гораздо хуже, чем в жизни. Ведущая программы Tagesschau телеканала ARD Сюзанна Даубнер из-за большого количества шуток о канцлере только с третьей попытке смогла без смеха зачитать новость о нем в прямом эфире.