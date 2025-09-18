Премьер Дании сделала предупреждение России

Дания продолжит закупать оружие, несмотря на осуждение со стороны России. Об этом телерадиокомпании DR заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она прокомментировала высказывание российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, который назвал откровенным безумием» увеличение поставок оружия в Данию. Фредериксен приняла это заявление за угрозу и набросилась на дипломата с критикой.

«Никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», — подчеркнула она.

Премьер предположила, что Россия пытается напугать НАТО и Евросоюз, чтобы те не стали защищать своих жителей и границы.

Ранее Дания решила возвести завод для украинской оборонной компании FirePoint. Юрист Кристоффер Бадсе сообщил, что строительство предприятия нарушит около 20 нормативно-правовых актов страны. Датское правительство не рассматривает жалобы граждан, так как проект служит чрезвычайным ситуациям и «важным целям национальной обороны».