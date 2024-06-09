Премьер Дании рассказала о своем состоянии после покушения

Фото: Freepik

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно пережила нападение со стороны неизвестного. О своем состоянии после покушения она рассказала в Instagram*.

«Я опечалена и потрясена вчерашним инцидентом, но в остальном я в порядке», — написала она.

Фредериксен отметила, что ей сейчас больше всего хочется «покоя и тишины». После нападения премьер-министру пришлось отменить запланированные мероприятия со своим участием на ближайшее время.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании. Он подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте