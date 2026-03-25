Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после поражения на выборах

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после сокрушительного поражения ее трехпартийной коалиции на парламентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на королевский дворец.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду подала королю прошение об отставке правительства, после того как ее трехпартийная коалиция потерпела сокрушительное поражение на всеобщих выборах», — сказано в материале.

Голосование прошло во вторник, 24 марта. Социал-демократическая партия, которую возглавляет Фредериксен, получила 38 мест в парламенте — это худший результат более чем за столетие.

Для сравнения: четыре года назад у них было 50 мандатов. Левый блок премьера набрал 84 голоса из 179, правые партии — 77.

Фредериксен, находившаяся у власти с 2019 года, пообещала избирателям справиться со сложными отношениями с Вашингтоном из-за Гренландии, однако внутренние проблемы страны вышли на первый план, отодвинув внешнеполитическую повестку.

В январе рейтинг экс-премьера вырос: ее случайно распиарил президент США Дональд Трамп.