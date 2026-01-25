Премьер Чехии заявил, что поставок самолетов на Украину «нет и не будет»

Премьер Чехии Бабиш: поставок самолетов L-159 на Украину нет и не будет

Чехия не планирует передавать Украине самолеты L-159. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, комментируя обсуждение возможных поставок, о котором ранее заговорили военные, написал портал Idnes .

«Никаких поставок L-159 нет и не будет. Тема закрыта», — сказал он.

Поводом для дискуссии стали слова главнокомандующего вооруженными силами Чехии Карела Ржехки, который допустил, что Прага теоретически могла бы передать Киеву четыре таких самолета. Однако министр обороны Яромир Зуна еще раньше отмечал, что армия не может позволить себе сокращение парка L-159.

Бабиш жестко пресек эти обсуждения, добавив, что главнокомандующему «лучше было бы промолчать». По словам премьера, ситуация, при которой глава армии публично спорит с министром обороны, выглядит ненормально.

В середине января, президент Чехии Петр Павел заявлял о готовности страны поставить Украине боевые самолеты для противодействия беспилотникам. Тогда он не уточнял тип техники, однако ранее также упоминал L-159 как возможный вариант.

Спустя несколько дней Бабиш подтвердил отрицательную позицию правительства, пояснив, что эти самолеты необходимы прежде всего самой чешской армии.

Также в середине месяца на пресс-конференции в Киеве президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на уступки, даже болезненные, ради прекращения конфликта.