Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году Киев и Москва могли заключить мир, но вмешательство внешних игроков все испортило. Он обвинил в срыве процесса Бориса Джонсона, который тогда занимал пост британского премьера, сообщило издание TN.cz .

После визита Джонсона на Украину переговоры остановились, а вместе с ними и возможность завершить боевые действия.

Он похвалил текущие дипломатические усилия, однако отметил, что Европа не может самостоятельно остановить конфликт между РФ и Украиной. По словам премьер-министра, ключевую роль в этом процессе играет президент США Дональд Трамп.

«Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению <… > Но Европа не сможет этого сделать без Трампа», — заявил Бабиш.

Ранее издание AntiDiplomatico обратило внимание, что визиты западных лидеров в Киев стали демонстрацией того, что НАТО и ЕС отстранились от дипломатического процесса для завершения конфликта.