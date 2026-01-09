Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом сдерживание России на Крайнем Севере. Об этом сообщила канцелярия Даунинг-стрит.

«Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и пришли к согласию относительно необходимости сдерживания „все более агрессивной“ РФ на Крайнем Севере», — написали в сообщении.

В последние месяцы европейские союзники активизировали усилия по защите своих интересов, однако по словам Стармера, для защиты региона «можно сделать больше». Лидеры договорились в ближайшее время снова поговорить.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне назвал Великобританию главным врагом России, навязчивой идеей которой является сдерживание РФ. По мнению эксперта, проблема британцев в том, что у них ограниченные возможности.