Премьер Австралии заявил, что «презирает» Россию

Россия не сможет помочь двум россиянам, которых арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, его процитировал телеканал ABC .

«Россия может получить сигнал: отступите», — подчеркнул он.

Альбанезе рассказал, что «с презрением» относится к России, потому что она якобы «не уважает международное право». Он добавил, что не доверяет российскому руководству и предположил, что люди по всему миру передают стране секретную информацию.

Ранее российское посольство в Австралии прокомментировало арест супружеской пары, которую заподозрили в шпионской деятельности. По мнению дипломатов, австралийские власти запустили информационную кампанию против России, чтобы отвлечь местных жителей от наболевших проблем. По мнению сотрудников посольства, в стране поднимается «новая волна антироссийской паранойи».

Задержанные в Австралии россияне прожили там более 10 лет. По версии следствия, женщина служила в силах обороны и якобы пыталась передать российской стороне секретные данные.