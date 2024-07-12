Посольство озвучило причину ареста россиян в Австралии

Посольство: россиян в Австралии арестовали ради волны антироссийской паранойи

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Австралийскую информационную кампанию по обвинению двух россиян в шпионаже запустили ради отвлечения жителей от провалов политики правящей лейбористской партии. Об этом РИА «Новости» сообщило российское посольство в Австралии.

Задержанные россияне имеют два гражданства, их обвиняют в попытке шпионажа в пользу России. Сообщения об этом широко распространяются, чтобы поднять среди австралийцев «новую волну антироссийской паранойи», подчеркнули в диппредставительстве

Ранее о задержании супружеской пары рассказали в ABC. Семья жила в Австралии более 10 лет. По версии следствия, подозреваемая служила в силах обороны и якобы пыталась передать России секретную информацию. Ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

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