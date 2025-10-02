Премьер Албании пошутил про Трампа и получил шлепок от Макрона

Премьер-министр Албании Эди Рама в шутливой форме напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о роли Дональда Трампа в «мирной сделке» и получил в ответ легкий шлепок по лицу. Соответствующее видео опубликовало Minval Politika .

Инцидент произошел, когда Рама встал рядом с Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил французскому лидеру, что тому «следует извиниться» перед ним и Алиевым за то, что тот не поздравил их с соглашением, которое, по словам албанского премьера, было реализовано благодаря Трампу.

Макрон рассмеялся и в шутку похлопал Раму по щеке. Премьер Албании никак не отреагировал на этот жест.

Предыстория связана с высказыванием Трампа 18 сентября: он перепутал Армению с Албанией и заявил, что урегулировал конфликт «Абербайджана и Албании». В августе в Вашингтоне действительно прошла трехсторонняя встреча с участием Трампа, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которой была подписана мирная декларация.