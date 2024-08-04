«Прекратите нести чушь». Байден жестко осадил Нетаньяху во время разговора

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал, чтобы тот прекратил врать насчет переговоров о заложниках с ХАМАС. Об этом сообщил Channel 12 .

Американский лидер был зол и призвал израильского премьера сдержать свое слово относительно сделки. Байден жестко осадил Нетаньяху во время разговора, вставив недипломатичную фразу.

«Прекратите нести чушь», — заявил он.

Байден также попросил Нетаньяху не воспринимать помощь от США «как само собой разумеющееся».

До этого во время очередного жесткого разговора американский президент уже требовал от премьер-министра Израиля прекратить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы. Члены палестинской группировки якобы использовали школу для производства оружия и собственного укрытия. До этого ЦАХАЛ нанес массированный удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы».