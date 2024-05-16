«Прекрасный цветок». Си Цзиньпин высказался о российской музыке | 360°

Мир 16 мая 2024, 15:35 «Прекрасный цветок». Си Цзиньпин высказался о российской музыке Си Цзиньпин сравнил музыку России и Китая с прекрасным цветком РИА «Новости»

Читать 360 в

Национальная музыка России и Китая является сокровищем мировой цивилизации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил о китайской традиции выражать свои чувства с помощью музыки и восхитился российской музыкальной культурой.

Реклама

«Русская музыкальная культура глубока и обладает огромной притягательной силой. Национальная музыка двух стран — прекрасный цветок в саду мировой цивилизации», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Лидер Китая добавил, что артисты обеих стран исполнят на концерте различные произведения, в том числе знаменитые песни «Подмосковные вечера» и «Катюша».

Ранее издание Ura.ru обратило внимание, что организаторы переговоров президента Владимира Путина и Си Цзиньпина украсили столы антуриумами. Эти цветы являются китайским символом изобилия и гостеприимства. Согласно традициям Китая, растения благоприятно влияют на привлечение прибыли и создают миролюбивую и доброжелательную атмосферу.