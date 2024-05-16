Дипломатический фэн-шуй. Стол переговоров Путина и Си Цзиньпина украсили антуриумами | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:47 Дипломатический фэн-шуй. Стол переговоров Путина и Си Цзиньпина украсили антуриумами Антуриумы украсили стол переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае РИА «Новости»

Читать 360 в

Стол переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина украсили цветы — антуриумы. Об этом с места событий сообщил корреспондент Ura.ru.

В Китае это растение считается символом изобилия и гостеприимства. Жители КНР верят, что антуриумы создают миролюбивую и доброжелательную атмосферу, а также привлекают прибыль и приносят достаток.

Реклама

Стоит отметить, что во время переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном кабинет украсили ядовитыми кротонами. Согласно фэн-шуй, этот цветок защищает от проблем, которые несут люди с негативным настроем.

Российский лидер прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином 16 мая. Визит Путина стал первой зарубежной поездкой после инаугурации.