«Прекрасный билль» Трампа увеличит дефицит американского бюджета на $3,4 трлн

Предложенный президентом США Дональдом Трампом «большой и красивый» законопроект об американском бюджете станет причиной увеличения его дефицита на 3,4 триллиона долларов в период до 2034 года. Об этом сообщили в управлении конгресса США по бюджету.

«Увеличение дефицита, по оценкам, обусловлено сокращением прямых расходов на 1,1 триллиона долларов США и снижением доходов на 4,5 триллиона долларов США», — говорится в заявлении.

Трамп подписал «большой, красивый» законопроект о федеральном бюджете, состоящий почти из 900 страниц, в июле.

Законопроект предполагает рекордные траты США на оборону, снижение налогов, сокращение ряда социальных программ и федеральных расходов, а также повышение потолка государственного долга страны на пять триллионов долларов.