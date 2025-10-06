Преемник найден. В Белом доме раскрыли, кто заменит Трампа

В США начали открыто говорить о возможном преемнике Дональда Трампа. В беседе с прессой государственный секретарь США Марко Рубио назвал одним из наиболее вероятных кандидатов действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Вэнс еще не принимал решения баллотироваться. Однако политик показал себя эффективным членом команды администрации Трампа и поэтому может рассчитывать на поддержку республиканцев, считает Рубио.

Госсекретарь отметил, что вице-президент обладает лидерскими качествами и способен продолжить курс действующего президента.

Рубио подчеркнул, что в администрации сложились «отличные рабочие отношения» и слаженная команда, которая работает на общий результат.

Он отметил, что сотрудничество с Вэнсом приносит ощутимые результаты, а его управленческие способности делают его одним из ключевых политиков в окружении Трампа. Последний также называл Джей Ди Вэнса одним из своих вероятных преемников.

Однако и сам Рубио играет все более заметную роль в команде Трампа. Аналитики Miami Herald назвали его ключевым человеком, реализующим политику «Америка прежде всего».

В прессе Рубио считают приспособленцем. Девять лет назад он вступил с Трампом в схватку на президентских праймериз — на тот момент это разрушило их отношения и поставило под вопрос будущее Рубио в партии.