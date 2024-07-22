Предвыборный комитет Байдена сменил название

Предвыборный штаб лидера США Джо Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». Об этом сообщили на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Предвыборный штаб американского лидера подал документы на смену названия, выдвинув вице-президента Камалу Харрис основным кандидатом на высший государственный пост страны. В нем отметили, что она более не является кандидатом на должность заместителя главы государства на выборах 2024 года.

«Вице-президент Харрис отныне претендует на пост президента США на выборах 2024 года и будет вести кампанию исключительно с целью занять эту должность», — говорится в письме штаба.

Газета The Washington Post сообщила, что в поддержку выдвижения кандидатуры Харрис на этом пост уже высказались 12 сенаторов-демократов.

Ранее журнал Time поместил на обложку уходящего Байдена, за которым на первый план выходит Харрис. Сам номер появится в продаже 5 августа.