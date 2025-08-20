Двух предвестников катаклизмов вынесло на берег перед землетрясением в России

В Мексике сельдяных королей выбросило на берег перед землетрясением на Камчатке

В мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния на пляже нашли двух сельдяных королей — редких рыб, которых в народе считают предвестниками катаклизмов. Об этом сообщило Need To Know .

Рыб заметил 1 августа местный житель Рене Вильянуэва. По его словам, они пережили нападение акулы и в агонии оказались у берега. Одна из особей достигала в длину почти четыре метра. Мужчина снял находку на видео и отметил, что рыбы умерли у него на глазах.

Сельдяные короли большую часть жизни проводят на глубине свыше 900 метров и крайне редко поднимаются к поверхности. В разных культурах их появление связывают с грядущими природными катастрофами. Вильянуэва заявил, что на следующий день после находки в России произошло землетрясение, а по всему миру — цунами.

Сильное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля. По разным оценкам, его мощность достигала магнитуды 8,7.