Действия европейских лидеров в отношении замороженных активов говорят о безрассудной ненависти к России и грозят серьезными последствиями для ЕС. Об этом заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала.

Он уверен, что подобные шаги ни к чему кроме экономической катастрофы в Евросоюзе не приведут.

«Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними», — сказал Санчек.

Журналист отметил, что из-за своей ненависти к России европейские лидеры не обращают внимания на эти предупреждения. Также они в ускоренном режиме ищут все возможности обеспечить дальнейшее финансирование Украины и не допустить финансового кризиса.

Накануне страны Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. При этом источник финансирования не назывался.