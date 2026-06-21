Приближение НАТО к российскими границам и втягивание в орбиту Армении и Молдавии повысило риски ядерной эскалации. На это заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова обратила внимание британская газета Daily Mail.

Авторы материала подчеркнули, что предупреждение главы внешнеполитического ведомства носит серьезный характер, а взаимные ядерные удары между Россией и Западом приведут к катастрофическим последствиям и повысят риски начала Третьей мировой войны.

Также британские журналисты отметили предупреждение Лаврова о том, что Россия перейдет на регулярные массированные удары по военным целям на Украине в ответ на террористические атаки.

С предупреждением в адрес стран Евросоюза и НАТО министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Он подчеркнул, что продолжение экспансии на восток ставит под угрозу всю глобальную безопасность, разрушение которой быстро перейдет к обмену ядерными ударами.