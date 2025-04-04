Предупредил «мужиков». Лукашенко резко высказался о любовницах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от госслужащих не использовать государственные средства на личные нужды, включая содержание близких и любовниц. Об этом сообщило БелТА .

Глава государства добавил, что деньги на такие нужды госслужащие могут зарабатывать «где хотят». Главное, отметил политик, не тратить на любовниц бюджетные средства.

Также Лукашенко пояснил, что власти полностью контролируют распределение выделенных государственным структурам денег. Эти финансовые потоки, по словам главы республики, отследить очень легко.

В марте 2025 года Лукашенко потребовал от белорусских геологов работы по поискам редкоземельных металлов. Он аргументировал это тем, что вопрос таких ресурсов приобрел в последнее время актуальность.

Лукашенко вновь выбрали президентом Белоруссии в 2025 году. Он занял пост главы республики уже в седьмой раз.