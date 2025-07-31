Риттер: Грэм предупредил Россию, что США планируют поставить ее на колени

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* раскрыл России истинные намерения США, причем сам того не желая. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube .

«Грэм* буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени», — сказал аналитик.

Риттер добавил, что сенатора ослепила его заносчивость. Что касается Америки, то она идет совсем не тем путем.

По его мнению, Вашингтону придется пережить большое разочарование, когда выяснится, что Белый дом не способен принимать меры в отношении всех стран с предсказуемым результатом.

Риттер отметил, что Грэму* вторит президент Дональд Трамп, который ругает другие страны, в частности, Индию за покупку российского оружия. И при этом американский лидер заставляет союзников закупать вооружение и энергоресурсы в США.

Ранее Грэм* обратился к России с угрозами, заявляя, что Трамп планирует ввести пошлины в отношении ее партнеров.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.