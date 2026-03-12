«Предстоят жесткие переговоры». На Западе предупредили о сильной позиции Ирана

Иран повысит ставки на возможных мирных переговорах, ведь его военные могут спокойно бомбить стратегически важные объекты США и Израиля. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала .

По его словам, иранцы будут подниматься по «лестнице эскалации», как и США. В ответ на уничтожение противников критически важной инфраструктуры в Иране будут ликвидированы объекты такого же значения в Израиле и странах Персидского залива. И это вполне реально, так как иранцы действуют в среде, богатой целями.

Миршаймер подчеркнул, что Тегеран пойдет на заключение мирного соглашения только на своих условиях, ведь у него сильная позиция и нет стимула соглашаться на условия Америки. Например, Иран может потребовать снятия санкций и репараций.

«Но они будут вести жесткие переговоры, ведь чем больше проходит времени, тем сильнее США будут стремиться урегулировать этот вопрос», — подытожил профессор.

Ранее замкомандующего КСИР Али Фадави сообщил о применении в ближайшие дни против США и Израиля новых ракетных систем, которые раньше не использовались.