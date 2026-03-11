КСИР анонсировал применение новых ракет для ответных ударов по США и Израилю

Иран в ближайшие дни может применить против США и Израиля системы, которые не использовал ранее. Об этом сообщил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции Али Фадави в эфире государственной телерадиокомпании .

«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, и их скорость составляет 100 метров в секунду», — рассказал он.

Кроме того, Фадави заявил, что США пытаются всеми силами заключить перемирие — чего не делали бы, если бы побеждали на поле боя. Все американские военные базы на Ближнем Востоке уже уничтожены, а на их восстановление потребуются большие деньги.

Ранее центральный штаб командования «Хатам аль-Анбия» объявил, что Иран перейдет к новой тактике боевых действий — вместо ответных мер будет наносить удары один за другим.