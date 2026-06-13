Представление о слабом Иране оказалось полностью разрушено

Иран вышел победителем из конфликта с США, наступило время заключать соглашение, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Сейед Аббас Аракчи. Об этом сообщила Иранская телерадиовещательная корпорация .

Лучшее время для окончания войны и достижения договоренностей наступает, когда страна одержала победу на поле боя и имеет преимущество, отметил министр. По его словам, Иран действительно победил, он стал сильнее и это не преувеличение.

«Представление о слабом Иране полностью разрушено. Вы создали невероятное. Это не лозунги. Это фразы, которые я действительно слышал от иностранных чиновников», — подчеркнул Аракчи.

Ранее агентство Mehr опубликовало содержание меморандума из 14 пунктов, согласованного между Исламской Республикой и США. В нем есть пункты о невмешательстве во внутренние дела Ирана, снятии санкций и миллиардных выплатах.