Представителю США на переговорах с Россией грозит расследование

Semafor: Уиткофф может столкнуться с этическим расследованием из-за сделок с ОАЭ

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф может стать учстником этического расследования из-за заключенных сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщило издание Semafor .

По информации источника, два сенатора от Демократической партии сделали запрос в независимый надзорный орган Госдепартамента о расследование обстоятельств, при которых представители администрации президента США могли нарушить этические нормы.

Авторами запроса стали сенатор от Мичигана Элисса Слоткин и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. В Госдепе подтвердили, что рассмотрят его.

Журналисты добавили, что ведомство проверит причастность не только Уиткоффа, но и известного криптобизнесмена Дэвида Сакса к разрешению поставок передовых американских микросхем в ОАЭ.

Сенаторы потребовали разбирательств от Госдепа, Управления по этике и Минторга США разъяснить роль Уиткоффа и Сакса в заключении договоренностей.

Уиткофф участвует в переговорах по украинскому урегулированию, в субботу и воскресенье он проводил встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым во Флориде.