Представители Трампа и Маска попытались сгладить конфликт телефонным разговором

Представители президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска 6 июня провели телефонный разговор. После этого глава Белого дома и бизнесмен прекратили публичный скандал — обмен резкими высказываниями в соцсетях, сообщила американская газета Politico .

По данным источников издания в Белом доме, после телефонного разговора между представителями Дональда Трампа и Илона Маска в пятницу напряжение в их перепалке в соцсетях снизилось.

«Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», — сказал один из американских чиновников.

Пока неясно, какими будут дальнейшие отношения Трампа и Маска.

Источники издания сообщают, что ни президент США, ни предприниматель не собирались заканчивать публичный конфликт. Трамп был особенно взбешен заявлениями Маска о его связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми и сексуальном насилии над несовершеннолетними. Также главу Белого дома задело высказывание Маска о том, что он не смог бы выиграть выборы без его поддержки.

Отец американского миллиардера призвал сына признать, что он проиграет в борьбе с президентом США. Он сравнил конфликт между бизнесменом и главой государства с борьбой двух горилл за лидерство.