Представителей США не пригласили на Всемирную атомную неделю в Москве

Представителям США не отправляли приглашения на международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), который состоится в Москве в конце сентября. Об этом РИА «Новости» заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — рассказал он.

«Мировая атомная неделя» пройдет с 26 по 30 сентября на ВДНХ. Форум приурочили к 80-летию российской атомной отрасли.

На мероприятие приедут представители государств, развивающих атомные программы, крупных компаний и общественных организаций, а также специалисты отрасли, ученые и бизнесмены.

Ранее президент Владимир Путин встретился в Сарове с работниками атомных предприятий и ознакомился с выставкой, посвященной подготовке кадров для атомной отрасли. Представительница проекта «Обнинск тех» отметила, что обучение иностранных студентов атомным специальностям можно назвать элементом «мягкой силы» России. Глава государства с ней согласился.