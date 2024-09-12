Пентагон по ошибке заявил о помощи России в защите суверенитета

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в своей речи о военной поддержке Украины по ошибке сказал, что американские власти сфокусированы на помощи России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — заявил он.

Несмотря на оговорку, Райдер продолжил общаться с журналистами. По его словам, к зиме американские власти планируют обеспечить Киев средствами ПВО для защиты инфраструктуры.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина не стала заключать Стамбульские договоренности в российской стороной в 2022 году, на это повлияли консультации с Соединенными Штатами и Британией.