Представитель Пентагона ошибся в речи о России

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в своей речи о военной поддержке Украины по ошибке сказал, что американские власти сфокусированы на помощи России. Об этом сообщило
РИА «Новости».
«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — заявил он.
Несмотря на оговорку, Райдер продолжил общаться с журналистами. По его словам, к зиме американские власти планируют обеспечить Киев средствами ПВО для защиты инфраструктуры.
Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что
Украина не стала заключать Стамбульские договоренности в российской стороной в 2022 году, на это повлияли консультации с Соединенными Штатами и Британией.
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