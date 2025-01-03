Представитель Палестины заплакал после рассказа о гибели доктора в Газе

Рассказ об убитом докторе Махмуде Абу Нуджайле до слез растрогал постпреда Палестины Рияда Мансура на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Врач погиб в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда, сообщило РИА «Новости».

Экстренное заседание Совбеза ООН посвятили ситуации в секторе Газа. Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур начал свое выступление с рассказа об убитом в больнице палестинском докторе. Перед смертью врач оставил запись на доске, которую используют для планирования операций.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — написал он.

Предсмертное послание вызвало слезы у Мансура. Представитель Палестины смог продолжить свое выступление только после того, как успокоился.

Ранее стало известно о смерти семи младенцев от переохлаждения в лагерях беженцев в секторе Газа. Дети погибли из-за ограничений Израиля в отношении гуманитарной помощи.