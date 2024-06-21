Представитель молдавской организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Федорова заявила, что граждане страны не хотят в ЕС

Представитель молдавской общественной организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Федорова, комментируя подписание Майей Санду указа о начале переговоров о вступлении республики в ЕС, заявила, что граждане страны не хотят быть частью Европейского союза. Об этом написал RT.

Федорова считает, что, подписав указ о начале переговоров, Санду тем самым начинает предвыборную кампанию.

«Запад, Майя Санду и правительство Молдавии сейчас будут делать все: начинать переговоры, организовывать референдум», — сказал она.

При этом Федорова уверена, что Санду и ее команде не удастся выиграть следующие выборы.

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