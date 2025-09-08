Представитель Абрамовича опроверг уголовное преследование на Джерси

Власти острова Джерси не инициировали уголовного расследования и не предъявляли обвинения российскому бизнесмену Роману Абрамовичу. Об этом в комментарии РБК заявил представитель предпринимателя.

Так он ответил на статью британской газеты The Guardian о том, что генеральный прокурор Джерси запросил у федерального уголовного суда Швейцарии документы о банковских счетах бизнесмена в рамках расследования дела о коррупции и отмывании денег.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — заявил представитель предпринимателя.

Собеседник издания особо подчеркнул, что в судах Джерси сейчас нет никаких уголовных дел против Абрамовича.

По данным британских журналистов, уголовное дело против российского предпринимателя направлено на изучение происхождение его состояния. В частности, речь идет о якобы коррупционных платежах ранее принадлежащей Абрамовичу компании «Сибнефть».

Второе уголовное производство связано с якобы переводом активов предпринимателя из Великобритании на Джерси после попадания в санкционный список.

По данным газеты, власти Джерси заморозили все счета Абрамовича на сумму более семи миллиардов долларов для изучения их происхождения.

Это уже вторая заморозка активов российского предпринимателя. В начале марта 2022 года власти Великобритании закрыли доступ к счетам Абрамовича с деньгами от продажи футбольного клуба «Челси».

Сам бизнесмен говорил, что откажется от средств и передаст их в специальный фонд помощи семьям погибших и пострадавшим в ходе боевых действий на Украине.