Впавшую в кому женщину едва не кремировали в Таиланде

Впавшую в гипогликемическую кому женщину посчитали мертвой и едва не кремировали. ЧП произошло в Таиланде в одном из буддийских храмов в провинции Нонтхабури, сообщило издание Bangkok Post .

Работники храма открыли гроб и увидели, что 65-летняя женщина, чье тело доставили для кремации, подает признаки жизни. Родственники указали, что им предоставили документы, подтверждающие факт смерти.

Женщину доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Врачи установили, что у пациентки не было признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. У нее диагностировали тяжелую форму гипогликемии, при которой сахар в крови достигает критически низкого уровня.

Врач Елена Соломатина предупредила, что некоторые экзотические фрукты могут служить причиной резкого снижения сахара в крови. Например, личи. Он обладает гипогликемическим эффектом, его употребление может привести к коме. Особенно опасен он для детей. Из-за наличия кислоты, личи следует употреблять с осторожностью людям с подагрой и сахарным диабетом.