Предприниматели России и Мексики встретятся на бизнес-форуме в Мехико 3 апреля

Более 150 представителей крупного и среднего предпринимательства из России и Мексики встретятся на первом бизнес-форуме в Мехико, который пройдет 3 апреля. Организатором мероприятия выступил фонд «Росконгресс» под брендом Roscongress International при поддержке торгового представительства России в Мексике и Национальной палаты перерабатывающей промышленности латиноамериканской страны.

В рамках программы бизнес-форума участники обсудят дальнейшее развитие сотрудничества двух страны в области торговли и инвестиций в сфере энергетики, цифровизации, информационно-коммуникационных технологий и фармацевтики.

«Мексика является одним из ключевых латиноамериканских партнеров России как в региональных, так и в международных делах», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Он добавил, что мексиканские предприниматели проявили большой интерес к сотрудничеству с российскими коллегами, которые также заинтересованы в кооперации в медицинской сфере, добыче полезных ископаемых, энергетике и туризме.

«Стоит обратить внимание и на сотрудничество отдельных штатов Мексики с регионами России. Все это подтверждает своевременность проведения такого бизнес-форума и позволяет рассчитывать на его успех и роль в дальнейшем развитии российско-мексиканских отношений», — добавил Кобяков.

На предстоящем бизнес-форуме фонд «Росконгресс» также представит свои основные площадки, включая Петербургский международный экономический форум, Петербургский международный юридический форум, Российскую энергетическую неделю, Восточный экономический форум и международный туристический форум «Путешествуй!».

Для заинтересованных в участии в мероприятии в Мехико российских предпринимателей 19 февраля проведут специальный вебинар, на котором расскажут особенности предстоящего бизнес-форума, а торговый представитель России в Мексике ответит на вопросы участников об особенностях ведения бизнеса в латиноамериканской стране.