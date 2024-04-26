Предпосылки формирования антииранского альянса на Ближнем Востоке нашли в США | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:00 Предпосылки формирования антииранского альянса на Ближнем Востоке нашли в США FA: на Ближнем Востоке появились предпосылки создания антииранского альянса РИА «Новости»

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На Ближнем Востоке появились предпосылки для создания антииранского альянса после атаки Ирана по Израилю. Такое мнение выразили аналитики Института исследований национальной безопасности. Информацию опубликовали в журнале Foreign Affairs.

«Региональная и международная коалиция, которая участвовала в перехвате запусков из Ирана в сторону Израиля, демонстрирует потенциал создания регионального альянса против Ирана», — указали аналитики.

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В середине апреля иранские военные ударили ракетами и беспилотниками по Израилю. Почти все снаряды, выпущенные в рамках операции «Правдивое обещание», сбила система противовоздушной обороны «Железный купол».

После случившегося The New York Times отметила, что союзники отговорили Израиль отвечать масштабным ударом на атаку. Однако спустя несколько дней иранская сторона сообщила об уничтожении трех беспилотников системой ПВО. Президент Ирана Эбрахим Раиси пригрозил Израилю полным уничтожением в случае нового удара.