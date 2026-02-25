Предполагаемым убийцей экс-советника Януковича оказался украинец

В Германии задержали предполагаемого исполнителя убийства бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, застреленного в Испании в мае 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Телеканал Antena 3 заявил, что подозреваемый — гражданин Украины. Его задержали в городе Хайнсберг, теперь возможного киллера экстрадируют в Испанию для дальнейших следственных действий.

Убийство произошло 21 мая 2025 года у школы недалеко от Мадрида, когда Портнов привез туда детей. Экс-советник Януковича получил смертельные огнестрельные ранения.

Обстоятельства убийства и мотивы до сих пор выясняют. В мае прошлого года испанская полиция засекретила все материалы расследования. Тогда же стало известно, что убийство было заказным.

Источники из правоохранительных органов Испании предположили, что с Портновым решили свести счеты криминальные структуры.