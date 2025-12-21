Предложения ЕС по мирному плану США раскритиковали в Кремле

Ушаков заявил, что предложения ЕС по плану США не приближают мир

Предложенные Европой поправки в план США по урегулированию конфликта на Украине не приближают мир. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости» .

«Я уверен, что положения, которые пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, нарушают возможности достичь долгосрочного мира», — сказал Ушаков.

Помощник Владимира Путина отметил, что речи о вероятной встрече с участием представителей США, России и Украины не идет.

«Пока серьезно об этой инициативе не говорил, она не находится в проработке», — добавил он.

Ушаков добавил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев сейчас находится в рабочей командировке в США на переговорах с американской стороной и доложит о результатах по возвращении.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом по Украине.