Предложения ЕС по мирному плану США раскритиковали в Кремле
Ушаков заявил, что предложения ЕС по плану США не приближают мир
Предложенные Европой поправки в план США по урегулированию конфликта на Украине не приближают мир. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова привело РИА «Новости».
«Я уверен, что положения, которые пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, нарушают возможности достичь долгосрочного мира», — сказал Ушаков.
Помощник Владимира Путина отметил, что речи о вероятной встрече с участием представителей США, России и Украины не идет.
«Пока серьезно об этой инициативе не говорил, она не находится в проработке», — добавил он.
Ушаков добавил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев сейчас находится в рабочей командировке в США на переговорах с американской стороной и доложит о результатах по возвращении.
Ранее Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом по Украине.