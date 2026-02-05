Праздник с монстрами. Индийцы из отеля 20 дней насиловали юную девушку: взяли в рабыни и накачали наркотиками

Работники отеля в Индии похитили девушку и насиловали ее 20 дней

В Индии полиция задержала двоих мужчин, которые в течение 20 дней удерживали в плену 21-летнюю жительницу города Кота. О деталях происшествия сообщила газета Bhaskar English .

По данным следствия, злоумышленники заранее спланировали преступление: один из них использовал фальшивый профиль в социальных сетях, скрыл свою настоящую личность и представился вымышленным именем. Он также выдал себя за индуиста.

Мужчина познакомился с будущей жертвой 25 декабря. Обвиняемый пригласил ее приехать в другой город якобы для празднования своего дня рождения 1 января.

Потерпевшая согласилась. Позднее она рассказала, что злоумышленники встретили ее на вокзале Сурата и силой увезли в отель.

Девушку перевозили из гостиницы в гостиницу. Ее насиловали и накачивали наркотиками.

Помимо физического насилия, преступники подвергали женщину психологическому давлению, отобрали у нее золотые украшения и пытались принудить к участию в незаконной деятельности.

Женщине удалось сбежать, когда представился удобный случай. Она вернулась в родной город Кота, где вместе с семьей обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались двое работников сферы услуг — официант и портной. Обоих арестовали.

