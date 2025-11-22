«Праздник любви». Журналисты иронично оценили встречу Трампа с мэром Нью-Йорка

Встреча президента США Дональда Трампа с ярым критиком и мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани прошла не в напряженной атмосфере, а очень дружелюбно. Об этом сообщил телеканал CNN .

В ходе беседы президент подчеркивал, что их точки зрения с Мамдани частично совпадают.

«Мы согласны по куда большему числу вопросов, чем я ожидал. Ожидаю, что буду помогать Нью-Йорку, а не вредить», — сказал он.

Мамдани со своей стороны избегал споров с Трампом и делал упор на доступность жизни в мегаполисе.

«Много жителей Нью-Йорка отдали голос за президента Трампа на последних выборах из-за внимания к росту расходов. Рассчитываю, что мы продолжим работать над повесткой доступности», — сказал мэр.

Журналисты констатировали, что Трамп зауважал Мамдани за политическую стойкость.

В начале ноября Нью-Йорк перешел на осадное положение из-за угрозы Трампа ввести войска.