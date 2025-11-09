Нью-Йорк перешел на осадное положение из-за угрозы Трампа ввести войска

Избрание мэром Нью-Йорка Зохрана Мамдани так напугало руководство штата, что президент США Дональд Трамп направит в город федеральные войска под предлогом борьбы с преступностью. Для предотвращения этой ситуации и отпора возможному вторжению губернатор штата Кэти Хочул собрала специальный штаб, сообщило издание Politico .

Директор Службы национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Джеки Брей заявила, что главная цель — предотвратить ввод федеральных войск или максимально его отсрочить.

«Если что-то случится, мы справимся. Уже готовы три сценария реальных действий», — подчеркнула она.

По данным журналистов, Хочул находится в тесном контакте с Трампом, который проявляет большой интерес к Нью-Йорку. Главное, что ее беспокоит, — переход города из подчинения штата на федеральный уровень.

Губернатор уже встречалась с местными активистами и профсоюзами, которых попросила избегать насилия во время протестных акций, чтобы не дать президенту дополнительных причин для ввода войск, как это произошло в Лос-Анджелесе этим летом.

Хочул неоднократно подчеркивала, что уровень преступности в Нью-Йорке достиг минимальных значений и сравнился с октябрем 2020 года, когда в городе действовал локдаун из-за коронавирусной инфекции.

В ближайшие недели губернатор планирует провести акцию с представителями духовенства и ветеранов, выступающих против появления федеральных агентов на улицах города. Вероятным местом проведения митинга станет площадка перед статуей Свободы.

Победа кандидата от левого крыла Демократической партии США Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка разозлила Трампа. Он пообещал сократить до минимума федеральные дотации городу.