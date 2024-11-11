Православных священников в Швеции заподозрили в шпионаже в пользу России

Politoco: православную церковь в Вестеросе заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Православных священников храма в приходе во имя Казанской иконы Божией Матери в шведском Вестеросе заподозрили в шпионаже на российскую сторону. Об этом сообщила газета Politico .

Священников заподозрили в шпионаже из-за близкого расположения церкви к стратегически важному аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим предприятиям.

По словам специалиста Шведского университета обороны Маркуса Йоранссона, храм может стать потенциальным пунктом для сбора информации.

«Когда Силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — подчеркнул он.

При этом, по данным журналистов, Служба госбезопасности Швеции не выявила прямых доказательств шпионажа.

ФСБ задержала жителя Крыма, который передавал секретные сведения украинским спецслужбам. По уголовному делу о шпионаже ему грозит срок вплоть до пожизненного.