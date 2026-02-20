Правопреемник Эпштейна перечислит 35 миллионов долларов 40 жертвам финансиста

Наследственный фонд, ставший правопреемником Джеффри Эпштейна, а также два его распорядителя — Даррен Индайк и Ричард Кан — согласились выплатить до 35 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам, которые пострадали от финансиста-педофила. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Источник журналистов сообщил, что Индайк и Кан хотят окончательно закрыть вопрос с претензиями почти 40 женщин, заявивших, что Эпштейн подвергал их сексуальному насилию с 1995 года и до 10 августа 2019 года — дня, когда его нашли мертвым в камере в тюрьме Манхэттена.

Чтобы обрести законную силу, представленный план урегулирования должен получить одобрение федерального судьи в Нью-Йорке. До этого правопреемники Эпштейна перечислили 121 миллион долларов 136 истцам, а затем дополнительно выплатили еще 48 миллионов 59 жертвам.

Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс пожалел, что общался с Эпштейном. Он публично извинился за контакты с ним.