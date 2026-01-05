Право сильного. США не стали объяснять ООН своих действий в Венесуэле
ООН ожидает от США официальных разъяснений по операции в Венесуэле
Организация Объединенных Наций до сих пор не получила никаких официальных комментариев или правовых обоснований со стороны США в связи с военной операцией в Венесуэле и захватом президента страны. Информацию об этом пресс-служба организации разместила на своем официальном сайте.
Глава ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией ситуации. Действия США, счел он, «создают опасный прецедент».
Заместитель Гутерриша по политическим вопросам Розмари Дикарло добавила, что в ООН обеспокоены «возможным усилением нестабильности в стране и потенциальными последствиями для региона».
Также Дикарло подчеркнула необходимость соблюдать Устав ООН. В этом документе прописана «недопустимость применения силы одними государствами против других». Чиновница напомнила, что 3 января США не соблюдали нормы международного права при захвате Мадуро.
Несмотря на то, что с момента захвата Николаса Мадуро в Каракасе прошло более двух суток, администрация Дональда Трампа не предоставила международному сообществу юридических доказательств легитимности своих действий.
Постоянный представитель Венесуэлы в Совбезе ООН Самуэль Монкада уже заявил, что его страна подверглась «незаконному вооруженному нападению» со стороны Соединенных Штатов.