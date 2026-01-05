Право сильного. США не стали объяснять ООН своих действий в Венесуэле

ООН ожидает от США официальных разъяснений по операции в Венесуэле

Организация Объединенных Наций до сих пор не получила никаких официальных комментариев или правовых обоснований со стороны США в связи с военной операцией в Венесуэле и захватом президента страны. Информацию об этом пресс-служба организации разместила на своем официальном сайте .

Глава ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией ситуации. Действия США, счел он, «создают опасный прецедент».

Заместитель Гутерриша по политическим вопросам Розмари Дикарло добавила, что в ООН обеспокоены «возможным усилением нестабильности в стране и потенциальными последствиями для региона».

Также Дикарло подчеркнула необходимость соблюдать Устав ООН. В этом документе прописана «недопустимость применения силы одними государствами против других». Чиновница напомнила, что 3 января США не соблюдали нормы международного права при захвате Мадуро.

Несмотря на то, что с момента захвата Николаса Мадуро в Каракасе прошло более двух суток, администрация Дональда Трампа не предоставила международному сообществу юридических доказательств легитимности своих действий.

Постоянный представитель Венесуэлы в Совбезе ООН Самуэль Монкада уже заявил, что его страна подверглась «незаконному вооруженному нападению» со стороны Соединенных Штатов.