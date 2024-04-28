Депутаты решили сместить британского премьера Сунака | 360°

Мир 28 апреля 2024, 22:12 Депутаты решили сместить британского премьера Сунака FT: Сунака сместят с поста премьера Британии после выборов РИА «Новости»

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Несколько депутатов правящей Консервативной партии Великобритании решили сместить премьер-министра страны Риши Сунака после выборов 2 мая. Об этом сообщило Financial Times.

Парламентарии и бывшие чиновники, среди которых сторонники Бориса Джонсона, подготовили «план по дестабилизации» после объявления результатов голосования на выборах в местных советах и мэриях. Согласно прогнозам, консерваторы могут потерять 500 из примерно 900 мест.

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По данным FT, депутаты хотят инициировать процедуру вотума недоверия Сунаку. Для этого им понадобятся 52 обращения тори в специальный парламентский комитет.

«Опросы показали, что все, что делает Риши, не имеет значения. Это не политика, это мессенджер. Людям просто не нравится этот парень», — пояснил один из депутатов.

Британские власти столкнулись с миграционным кризисом. Сунак заявил, что страна выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, если это поможет остановить поток нелегалов.